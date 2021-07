Diyarbakır'da oto yıkamacı kadın çalışanlar erkeklere taş çıkartıyor

Diyarbakır'da bir oto yıkama işletmecisi, açtığı iş yerinde sadece genç kadın çalışanları işe aldı. Oto yıkamacılar kadın olunca erkek sürücüler araçların temizlenmesi için sıraya girdi. İşletmeci Sezgin Işık, "Erkekler her işte iyi olabilir ama temizlikte kadınlar kadar titiz olamayacağını anladığım için genç kadın çalışanları işe aldım" dedi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde daha önce erkek çalışanların görev yaptığı oto yıkamacının sahibi Sezgin Işık, işleri iyi gitmeyince iş yerini bir süre kapattı. Bir süre geçtikten sonra Işık, kadın çalışanların oto yıkamada da titiz olacağını düşünerek genç kadınları işe aldı. İşe aldığı genç kadınların işlerini iyi yaptığını gören Işık, dükkanını tekrar faaliyete koydu. Açılan oto yıkama dükkanında kadın çalışanların araçları iyi yıkadığını gören sürücüler dükkana daha fazla ilgi göstermeye başladı.

"Kadının genci ve yaşlısı yoktur, temizliği en güzel yapan kadınlardır"

İş yeri Sahibi Sezgin Işık, kadının gücünün her işte olduğunu anladığından genç kadın çalışanları işe aldığını ve memnun olduğunu söyledi. Temizliği en güzel kadınların yaptığını belirten Işık, "Bu iş yerini açtım erkek arkadaşlarla da çalıştım. Gereken memnuniyeti göremedim. Düşündüm, erkek her şeyin en iyisini yapabilir ama temizlik kadın işidir. Kadının gücü her yerde dedik, kadınlarımıza iş verdik ve çok memnunum kendilerinden. Özellikle genç kadınları seçtim. Aslında kadının genci ve yaşlısı yoktur. Temizliği en güzel yapan kadınlardır. Çokta temiz yapıyorlar ve müşterilerimiz de memnun. Gördüğünüz gibi vatandaşlar memnun olduğu için araçları sırada bekliyor. Bu açtığım iş yeri ve yanımda çalıştırdığım genç kadınların herkese örnek olmasını istiyorum. Genç kadınların çalışmasına yönelik güzel bir ortam hazırladım" dedi.

"Kadın gücümüze inanıyoruz"

Erkeklerin her işi yapabileceğini ama temizlik konusunda kadınları geçemeyeceğini ifade eden Güneş Erik adlı çalışan ise, "İnternette iş ilanında kadın oto yıkama olduğunu gördüm. Sonra geldim burada işe başladım. Şu anda çok memnunum, huzurlu bir yer. Başaramayacağımı sanmıştım ama gittikçe eğlenceli bir iş olduğunu gördüm. Erkekler her işi yapabilir ama temizlik konusunda kadınları geçemez. Biz burada çalışan arkadaşlarla birlikte kadın gücümüze inanıyoruz. Müşteriler de memnun kalıyorlar. Eğlenceli bir iştir. Tüm kadınlara çağrım her işte çalışsınlar ve kadınlar her yerde çalışabilir" diye konuştu.

"Çok güzel bir temizlik yapmışlar"

Aracını oto yıkama dükkanına getiren Serhat Çalışır, "Aracımı tesadüf olarak buraya getirdim. Geldim buraya baktım kadın arkadaşların araçları yıkadığını gördüm. Gönül rahatlığıyla bıraktım ve kadın oldukları için daha temiz olacağına kanaat getirdim. Çok güzel bir temizlik yapmışlar. Kadın çalışanlara bizim bölgemizde daha fazla destek verilmesi ve iş imkanı bulabilmesi için bu tür iş yerlerine daha fazla ihtiyaç vardır. Bu işletmeyi kuran kişiye de kadın eleman çalıştırdığı için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı