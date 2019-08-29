29.08.2019 14:13

Diyarbakır'da OSB'nin ana giriş kapısı ateşe verilerek kundaklandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yaşı küçük 2 şahıs yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin ana giriş kapısı kimliği belirsiz 2 çocuk tarafından ateşe verilerek kundaklandı. Yangın sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada yaşı küçük 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsılar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Olay, önceki gece geç saatlerinde Diyarbakır - Elazığ karayolu 23. kilometrede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2. etap ana giriş kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi. Kundakçı şahıslar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, ana giriş kapısı ise alevlere teslim oldu.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunarak büyümeden söndürülürken, OSB'nin giriş kapısında maddi çapta hasar oluştuğu görüldü. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri kundakçı şahısları tespit ederek kıs kıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların yaşı küçük 2 kişi olduğu öğrenilirken, jandarma karakolunda ifadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak jandarmanın detaylı soruşturması ise sürüyor.

Kaynak: İHA