Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi
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Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

09.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:25
Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar - 'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi
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