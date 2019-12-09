: Diyarbakır'da ortaya çıkarılan sığınakta patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi

09.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:25

Operasyonda ele geçirilenler patlayıcılar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tespit edilen, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta 100 kilogram plastik patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA

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