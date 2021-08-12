Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli tarafından ateşe verilmesi olayına ilişkin 3'ü olay yerinde 1'ise saklandığı evde gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri...

Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli tarafından ateşe verilmesi olayına ilişkin 3'ü olay yerinde 1'ise saklandığı evde gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da 9 Ağustos akşam saat. 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya kalkışmışlardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıştı.

4 şüpheli kıskıvrak yakalanmıştı

Yangını fark eden polis ekipleri, şüphelilerden 3'nü olay yerinde suçüstü yakalamış, ardından yapılan çalışmalar neticesinde ise 4'üncü şüpheli ise saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait olduğu öğrenilen şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Şüpheliler tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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