Diyarbakır'da okullara kar tatili
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Diyarbakır'da okullara kar tatili

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi.

13.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:55
Diyarbakır'da okullara kar tatili

'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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