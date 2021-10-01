Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı - Haberler
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Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı Diyarbakır'da okul önünde başlayan kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da okul önünde başlayan kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Hashavar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşları 15-16 arası olan iki grup özel bir sağlık meslek lisesi okulu önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulans ile olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken yaşanan kavga başka öğrenciler tarafından saniye saniye cep telefonu ile çekildi.

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı
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