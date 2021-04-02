Diyarbakır'da öğretmenler atama talebinde bulundu
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Diyarbakır'da öğretmenler atama talebinde bulundu

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da öğretmenler atama talebinde bulundu

Diyarbakır'da bir araya gelen öğretmenler atama istedi.

Diyarbakır'da bir araya gelen öğretmenler atama istedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir grup öğretmen, ek atama talebinde bulunmak için bir araya geldi.

Ellerinde atama ile ilgili dövizler taşıyan öğretmenler, yaptıkları açıklamayla yapılan atamaya ek 40 bin öğretmen atamasını talep etti.

Öğretmenlere destek veren Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, ücretli öğretmenlik yerine öğretmen ihtiyacı için en az 40 bin öğretmen atamasının daha yapılması gerektiğini söyledi.

Tekdemir, "Önümüzdeki günlerde Bakanlığın ana odak noktası, en kısa süre içerisinde öğretmenlerimizin ek atama talebini yerine getirmek olmalıdır. Böylelikle maddi ve manevi kayıpların telafisi sağlanmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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