Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 12 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisinde çıkan tartışma ailelerin de karışmasıyla taşlı sopalı silahlı kavgaya dönüştü.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisinde çıkan tartışma ailelerin de karışmasıyla taşlı sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 12 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle eve giden öğrenciler arasında servis içerisinde tartışma yaşandı. Korukçu köyünden bir aile ile Kayabaşı köyünden 2 ailenin arasında daha önceden husumet bulunan öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadri T. (39) Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köyde güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Gündüz/İHA)

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title