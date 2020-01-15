Diyarbakır'da öğrencilerin karne hediyesi kadayıf oldu

15.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:58

Diyarbakır'da öğrencilere karne hediyesi olarak kadayıf ikram edildi.

Bir köyde görev yapan öğretmen, kentin geleneksel tescilli tatlısı "kadayıf" imalatı yapan Kadayıfçı Sıtkı Usta'ya sosyal medyadan ulaşarak öğrencilere karne hediyesi olarak tatlı ikram edilmesi için talepte bulundu. Firma sahibi Mehmet Altunbay, çiğ köfteci Ömer Tinte ile görüşerek köylerdeki öğrencilere çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunma kararı aldı.

Ardından ürünlerini araçlarına yükleyen Altunbay ve Tinte, 57 köy okulunda eğitim gören öğrencilere ürünlerini dağıttı. Kimi çocuklar az acılı çiğ köfteyi bile acı bulurken, bazı öğrencilerin kadayıf ve çiğ köfteyi aynı anda tatması renkli görüntüler oluşturdu.

"Kadayıf hiç bu kadar tatlı olmamıştı"

Altunbay, bugüne kadar yaklaşık 6 bin öğrenciye karne hediyesi olarak tatlı verdiklerini işaret ederek "Bütün köylerdeki öğrencilerin ağzını tatlandırma kararı aldık. Çocukların tebessümü mutluluğunu görmek çok güzel bir duygu. Kadayıf hiç bu kadar tatlı olmamıştı. Bu duruma vesile olan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çiğ köfte ustası Ömer Tinte ise ilk etapta çiğ köftenin acılığı nedeniyle tereddüt ettiklerini ancak acısını azalttıklarını belirterek "Onların gülümsemeleri bizim için her şeye bedel. Çiğ köftenin acısı, kadayıfın tatlısı ile projemize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çocukların yaşadığı mutluluğun kendilerini sevindirdiğine işaret eden Tinte, "Çocukluğumuza döndük biz de keyif aldık. Acıyla tatlıyla çocukları sevindirdik. Başka firmalarda küçük oyuncaklarla veya başka sürprizlerle katkıda bulunsa çok daha güzel olur." diye konuştu.

Kocaköy Bozyer İlkokulu öğretmeni Serengül Türken ise firma yetkililerine teşekkür ederek "Çocuklar çiğ köfte yerken biraz acı çektiler ama tatlı sonrasında yüzlerindeki o gülümsemeyi gördük." dedi.

Öğrenciler de ikramdan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA