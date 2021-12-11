Diyarbakır'da öğrencilere diş sağlığı eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 4 kreşte eğitim gören 550 öğrenciye diş sağlığı eğitimi verdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören öğrencilere diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla eğitim programı düzenledi.

Programda, Diş Hekimi Tahir Tekeş öğrencilere diş sağlığının önemini, diş temizliği ve dişlerin nasıl korunması gerektiğini aktardı.

Tekeş, küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesinin ileride karşılaşılabilecek ciddi sağlık problemlerinin önüne geçtiğini vurguladı.

Ağız ve diş kontrolünün düzenli yaptırılması ve tedavi aşamasına geç kalınmaması gerektiğini kaydeden Tekeş, çocuklara dişlerini günde iki kez ve nasıl fırçalamaları gerektiğini diş maketi üzerinden uygulamalı olarak gösterdi.

Eğitimde öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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