Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitim kurumlarındaki öğrencilere, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla eğitim verdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıklarına bağlı birimlerde çocuklara ve gençlere ağız ve diş sağlığının önemini anlatan etkinlikler düzenlendi.

Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi ve Merkez Bilgievi öğrenciler ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi.

Hekimler, ağız ve diş temizliği, diş çürümesinin engellenme yolları, hangi yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği, diş fırçalamanın doğru yöntemleri gibi birçok konuda öğrencilere bilgi verdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası çocuklara yönelik Sümerpark Ortak Yaşam alanında etkinlik gerçekleştirildi.

Programların sonunda öğrencilere ağız ve diş bakımı seti hediye edildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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