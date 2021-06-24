Diyarbakır'da öğrenciler Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmasına katıldı

Diyarbakır'da arkeologlar eşliğinde 24 öğrenci, Çınar ilçesi yakınlarındaki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmasına katıldı.

Diyarbakır'da arkeologlar eşliğinde 24 öğrenci, Çınar ilçesi yakınlarındaki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Valilik, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Dicle Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Safir Tuz'un desteğiyle 7 yıldır kalede kazılar sürdürülüyor.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Doğada Tarih, Tarihte Doğa" projesi kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri de kazı ve restorasyon çalışmalarında, arkeologlar eşliğinde yer aldı.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine, ilçeye 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Kentin farklı okullarından 24 öğrencinin kazılara katıldığını belirten Coşkun, çocuklara çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin kazıda tecrübe edinmelerini sağladıklarını aktaran Coşkun, projeyi genişleterek birçok öğrenciyi kaleye getireceklerini ifade etti.

Coşkun, çocukların çalışmalar hakkında bilgi aldığını, bölgenin ve kentin tarihini öğrendiğini dile getirerek, "Öğrencilerin kazı çalışmasında yer alması onlar için unutulmaz bir deneyim olacak. Çocuklar burada tarihe dokunuyor. Öğrencilerimizi ağırladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Bağlar Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut da çocukların tarihle iç içe bir gün geçirdiğini, bu çalışmayı yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

BİLSEM öğretmeni Mehmet Sami Zümrüt ise öğrencilerin arkeologlar eşliğinde kazı yapmasının kültürel gelişimlerine katkı sunacağına işaret ederek, "Çocukların heyecanlı olduğunu gözlemledik. Kazıda ne kadar dikkatli davrandıklarını gördük. Onlar için güzel bir deneyim oldu." dedi.

Öğrencilerden Hiva Yüce, tarihi açıdan önemli kaledeki kazıda yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Ferhat Çelik de "Proje kapsamında kazı yapmak benim için büyük bir deneyim oldu. İlk kez kaleye kazı yapmak için geldim. İleride kalede arkeolog olarak kazı çalışmasında yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan