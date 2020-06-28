Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü
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Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü

Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü Diyarbakır'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ikinci gününde de ter döktü.

28.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:49

Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ikinci gününde de ter döktü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dün YKS'nin Temel Yeterlilik Testine giren adaylar, bugün de sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testine girdiler. Diyarbakır'da belirlenen okullarda sınava giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınava girdi. Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava giren öğrencilerden Musa Taş, dün Türkçenin zorlayıcı olduğunu, kaç yıldır sınava girdiğini ve bu kadar zorlayıcı olacağını düşünmediğini söyledi. Taş, "Matematik, sosyal ve fen orta düzey. Matematik orta düzeydi. Hukuk eğitim almak istiyorum" dedi.

Yabancı Dil Testinin ardından YKS oturumları tamamlanacak.

Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü

Kaynak: İHA

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