Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı

Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı andı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı andı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Mevlana'yı anma etkinliğinde buluştu.

Öğrenciler, Mevlana'nın en çok bilinen 7 öğüdünü katılımcılarla paylaştı.

Anma etkinliği, öğrencilerin Mevlevi kıyafetleriyle yaptığı sema gösterisi ile sona erdi.

Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title