Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı andı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı andı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.
Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Mevlana'yı anma etkinliğinde buluştu.
Öğrenciler, Mevlana'nın en çok bilinen 7 öğüdünü katılımcılarla paylaştı.
Anma etkinliği, öğrencilerin Mevlevi kıyafetleriyle yaptığı sema gösterisi ile sona erdi.
AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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