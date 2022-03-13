Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievi ve Akademi Lisesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kısa film gösterildi, öğrenciler tarafından şiirler okudu.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve edebi kişiliği hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği program, tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Programa öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Diyarbakır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title