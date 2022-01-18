Diyarbakır'da öğrenciler Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutladı - Haberler
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Diyarbakır'da öğrenciler Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutladı

Diyarbakır'da öğrenciler Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutladı
AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi ve Akademi Liselerde eğitim gören öğrenciler, Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi ve Akademi Liselerde eğitim gören öğrenciler, Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde "Uyanış Gençlik" mottosuyla faaliyetlerine devam eden Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerine yönelik Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli mühendisler tarafından Enerji Tasarrufu eğitim semineri düzenledi.

Programda, öğrenciler, verimliliğin tanımı, verimliliğin çevre ve iklim açısından önemi, evlerde ve okullarda enerji verimliliğini arttırma yöntemleri konularında bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, şiir ve hazırladıkları kompozisyonları okudu, enerji tasarrufu temalı resimler yaptı.

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AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Enerji, Güncel, Haber

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