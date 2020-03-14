Diyarbakır'da öğrenciler dezenfektan üretimi için yoğun mesaide
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Anadolu Lisesi, Gökhan Aydıner, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da öğrenciler dezenfektan üretimi için yoğun mesaide

Diyarbakır'da temizlik ve hijyen malzemeleri üreten Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, artan dezenfektan talebini karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

14.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:48
Diyarbakır'da öğrenciler dezenfektan üretimi için yoğun mesaide

Diyarbakır'da temizlik ve hijyen malzemeleri üreten Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, artan dezenfektan talebini karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Lisenin 51 öğrencisi, 8 öğretmenin gözetiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gelen dezenfektan taleplerini karşılamak amacıyla 6 gün önce 2 vardiya halinde üretim yapma kararı aldı.

Öğrenciler tarafından üretilerek okul ve kurumlara gönderilen hijyen solüsyonu, tuvalet, depo ve bahçe gibi alanlarda ortam temizliği için kullanılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Türkiye genelinde bu üretimi yapabilecek 38 okuldan birisi olduklarını belirterek, okulda öğrenci ve öğretmenlerin dezenfektan üretimi için aralıksız çalıştığını söyledi.

Okulda günlük ortalama 10 ton ortam temizliğinde kullanılmak üzere dezenfektan imal edildiğini bildiren Taşçıer, son günlerde talep yoğunluğu yaşadıklarını kaydetti.

Feysel Taşçıer, "Bölgemizdeki tüm illerin okullarının ihtiyacına cevap verecek hazırlık içerisindeyiz. Bugün itibarıyla Diyarbakır'da tüm okullarımızın dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. Ailelerimizin içi rahat olsun. Kamu kurumlarına da bu hizmeti verecek durumdayız." diye konuştu.

Okul müdürü Sezai Güçmen de dünyada koronavirüs tehlikesinin başlamasının ardından okulda dezenfektan üretimine başladıklarını belirtti.

Okulları daha hijyenik ve güvenli hale getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güçmen, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okulumuzda diğer temizlik malzemelerini bırakıp, yüzey dezenfektan malzemesi üretmeye başladık. Ürettiğimiz dezenfektan, ilimizde bulunan 1907 resmi ve özel okulumuzda kullanılmaktadır. Şimdiye kadar ildeki okul ve kurumların ihtiyacını karşıladık. Önümüzdeki hafta da çevre illerden gelen talepleri karşılayacağız."

Sezai Güçmen, taleplere yetişebilmek için 2 vardiya halinde 8 öğretmen gözetiminde 51 öğrenci ile yoğun şekilde çalıştıklarını da aktardı.

Okulun kimya bölümü öğrencisi Feyza Güzel ise hem okuduklarını hem de çalışarak üretim yaptıklarını dile getirdi.

Talepler doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Güzel, yeni tip koronavirüse karşı mücadelede katkıları olduğu için çok mutlu olduklarını da belirtti.

Öğrencilerden Esra Ayçiçek de "Diğer öğrenciler evlerinde tatildeyken, biz şu anda onların sağlığı için dezenfektan üretimi yaptığımız için mutluyuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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