Diyarbakır'da nevruzda terör propagandası yapan 21 kişiye gözaltı
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Diyarbakır'da nevruzda terör propagandası yapan 21 kişiye gözaltı

23.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:23
Diyarbakır'da nevruzda terör propagandası yapan 21 kişiye gözaltı

DİYARBAKIR'da, 21 Mart günü HDP'nin organize ettiği nevruzda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 21 şüpheli, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, 21 Mart günü HDP'nin organize ettiği nevruzda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 21 şüpheli, gözaltına alındı.

HDP öncülüğünde 21 Mart günü merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda yapılan nevruz kutlamalarında 36 kişinin terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında gözaltı kararı alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsat süresi geçmiş yivsiz av tüfeği, şarjör, mermi, ölen örgüt mensubuna fotoğrafları ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 21 şüphelinin sorgusu sürürken, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişinin yakalanmalarına yönelik çalışma sürüyor.

Diyarbakır'da nevruzda terör propagandası yapan 21 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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