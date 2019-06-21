Diyarbakır'da narkotik uygulaması

Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesinde 800'ü aşkın polisin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde hava destekli 156 ekip, 817 polis ve narkotik madde arama köpeğiyle eş zamanlı uygulama yapıldı.

Ekipler, park, umuma açık yerler, metruk binalar, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Uygulamada, 229 iş yeri denetlendi, 2 bin 172 kişinin genel bilgi taraması ve üst araması yapıldı, 553 araç incelendi.

Uygulamada, yoklama kaçağı 20 kişiye tebligat yapıldı, aranan bir şüpheli yakalandı, ayrıca yakalanan 9 şüphelinin üzerinde eroin ve toz esrar yakalanması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya ticareti yapmak" ile hakkında "kasten öldürmek" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında gerçekleştirilen 506 operasyonda 688 kişinin yakalandığı, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 215'nin tutuklandığı ifade edildi.

Operasyonlarda, 4 ton 69 kilo 277 gram esrar, 151 kilo 84 gram eroin, 19 gram kokain, 7 gram afyon, 12 kilo 535 gram metamfetamin, 61 bin 139 uyuşturucu hap, 16 tabanca, 17 tabanca s¸arjörü, 418 tabanca mermisi, 10 tüfek, 99 av tüfegˆi fis¸egˆi ve uyus¸turucu madde ticaretinden elde edildigˆi degˆerlendirilen 62 bin 16 lira ile 400 dolar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandas¸ların huzur ve güvenligˆinin sagˆlanması ve uyus¸turucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalıs¸maların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA