Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı
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Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı

18.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:57
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR'da, daha önce ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ve 1 ton 734 kilo esrarla ilgili şüphelilerin yakalanması için jandarmanın Lice ilçesi kırsalında 10 adrese düzenlediği eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, daha önce ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ve 1 ton 734 kilo esrarla ilgili şüphelilerin yakalanması için jandarmanın Lice ilçesi kırsalında 10 adrese düzenlediği eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 256 kilo esrar ve 2 tüfek ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında, Lice ilçesi kırsal Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerindeki 11 olayda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ile 1 ton 734 kilo esrarla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda uyuşturucular ile ilgili şüphelilerin bulunduğu 10 adres belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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