Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eren-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Alper Yaman Narko-Terörizm Operasyonunda, Hani ilçesinin Gömeç, Mazılı köyleri ile Çağıl mezrasında önceden tespit edilen 56 noktada yapılan aramada, 1 milyon 919 bin 500 kök kenevir, 64 bin kök skunk bitkisi, 267 kilogram esrar ve 2 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi, esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 1 şüpheli yakalandı.

PKK'lı teröristlerin barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta da 11 küçük tüp ve 3 yangın tüpü içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi.

Hani ilçesi kırsalında da RPG-7 roketatar, antipersonel roket mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 55 fişek, 25 kilogram amonyum nitrat, şeker karışımı siyah renkli kimyasal madde, 50 kilogram toz şeker, 3 kablo irtibatlı elektrikli fünye, kullanıma hazır mandallı gergiden kurtulma düzeneği, büyük tüp, 4 yangın tüpü, 500 torpil, 80 direnç, 9 bin 250 metre kablo, 100 metre bakır tel, akım ölçer, kart okuyucu, harici kart, 10 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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