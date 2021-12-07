Diyarbakır'da Narin isimli kızın hayalini okuyan hayır sever platform, sürpriz yaptı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gönüllüleri ismini veren bir grup, çocuklara hayallerini sorup kağıt dağıttılar. Küçük bir kızın duygusal cevabını alan platform üyeleri harekete geçip kıza sürpriz yaptı.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çocukların hayallerini öğrenmek için soru sordu. Çocuklar, cevaplarını aldıkları kağıda yazarak teslim etti. Platform üyeleri, Narin isimli bir kız çocuğundan aldıkları cevap yüreklerini burktu. Küçük kızın, "Dört kardeşiz, iki kardeşim, bir ablam var. İki kişi okula gidiyoruz, okul çantası lazım. Kış geldi, bot, mont, lazım. Babam çalışmıyor, erzak lazım. Yiyecek lazım, dolabımız boş. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim" yazılı cevabı karşısında harekete geçen üyeler, Narin'e sürpriz yaparak gerekli ihtiyaçları karşıladı. - DİYARBAKIR