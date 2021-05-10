Diyarbakır'da MÜSİAD tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı
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Diyarbakır'da MÜSİAD tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı

Diyarbakır'da MÜSİAD tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş'un da katılımıyla yardım kolisi ulaştırıldı.

Bozkuş, salgın tüm dünyada etkisini devam ettirirken ihtiyaç sahiplerinin omzundaki yükün de arttığını söyledi.

MÜSİAD olarak bu yıl ramazanda ailelere destek için yola çıktıklarını anlatan Bozkuş, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin katkılarıyla bu yıl Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştırdık. İlimizin farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine kumanya paketleri ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aileleri sahur ve iftar sofralarında bir araya getirecek ve bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanya paketleri, bölgenin ihtiyaç durumuna göre belirlenen temel gıda maddelerinden oluşuyor. Bize eşlik eden AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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