Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Haberler
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Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, mahallelerde sorunları tespit etmek amacıyla muhtarlarla toplantı düzenliyor.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Yenişehir mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Toplantıda yapılması planlanan projeler ile ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Haber

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