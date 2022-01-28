Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, mahallelerde sorunları tespit etmek amacıyla muhtarlarla toplantı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen programda, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Toplantıda yapılması planlanan projeler ile ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlemeye devam edecek.