Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantı düzenlendi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Sur ilçesindeki mahalle muhtarları katıldı.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Yapılması planlanan projelerle ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerdeki mahalle muhtarlarına yönelik toplantıları sürdürecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Ali Emiri, Sur, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title