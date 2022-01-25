Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantı düzenlendi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Sur ilçesindeki mahalle muhtarları katıldı.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Yapılması planlanan projelerle ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerdeki mahalle muhtarlarına yönelik toplantıları sürdürecek.