Diyarbakır'da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Diyarbakır Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Diyarbakır Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Münir Karaloğlu, ehlibeyte olan sevgilerinin ve Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e olan muhabbetlerinin artarak kıyamete kadar devam edeceğini, bunun inançlarının geri olduğunu söyledi.

"Kerbela'da yaşanan büyük acı hiç dinmeyecek, içimizdeki acı büyüyerek devam edecek." ifadesini kullanan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kerbela'da yaşanan o büyük acı Şehitlerin Şah-ı Hazreti Hüseyin'in vermiş olduğu büyük mücadelenin bugün de baktığımızda biz yaşayan Müslümanlar olarak elbette ki alacağımız dersler var. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki duruşu her birimiz için örneklik teşkil etmeli. Zulme ve adaletsizliğe karşı, verilen sözlerin tutulmamasına rağmen verdiği sözü sonuna kadar tutmaya karşı Hazreti Hüseyin'in göstermiş olduğu tavır kıyamete kadar hepimiz için insanlık, Müslümanlar için elbette ki örnek olmalı."

Kerbela'da yaşanan acı ve matemin hiç bitmemesi ve devam etmesi gerektiğini ama Kerbela'nın muhasebesinin de yapılıp oradan dersler de çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Kerbela'dan almamız gereken dersleri tam olarak alamazsak maalesef yeni Kerbela'lar yaşanıyor. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i ve 72 evladını, ehlibeyti şehit edenler o zihniyet hala yaşıyor maalesef. Başka yerde başka şekilde tezahür ediyor. Belki din gölgesi altında, inanç kisvesi altında yine cinayet işlemeye devam ediyor. Onun için Kerbela'yı bir tarafıyla bir matem, içimizde dinmeyen bir sızı ama bir taraftan da mutlaka muhasebesini yaptığımız, ders çıkardığımız önemli bir olay olarak anmamız lazım."

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Atlı da birer konuşma yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan