Diyarbakır'da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı Diyarbakır'da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı Diyarbakır'da yunus polislerinin kullandığı motosiklet bir anda direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeritte gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Diyarbakır'da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yunus polislerinin kullandığı motosiklet bir anda direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeritte gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Kazada savrulan motosikletin üzerinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı yunus polislerinin sağlık durumları ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Aliemri Caddesi üzerinde meydana geldi. Aliemri Caddesi üzerinde seyreden yunus polislerinin kullandığı motosiklet bir anda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile sağa yatarak bir süre sürüklendikten sonra karşıdan gelen bir otomobilin önünde durdu.

Kazanın ardından çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil servis ekibi olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan polis memurları ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polislerin kol ve bacağında ciddi olmayan yaralanma olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı.

Kaynak: İHA