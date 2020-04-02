Diyarbakır'da "Mobil Park Polisi"nden parkta gezenlere uyarı Diyarbakır'daki "Mobil Park Polisi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parkta oturup, gezenlere uyarıda bulunuyor.

Diyarbakır'daki "Mobil Park Polisi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parkta oturup, gezenlere uyarıda bulunuyor.

Koronavirüs ile mücadale kapsamında İlçe Emniyet müdürlükleri bünyesinde oluşturulan, parklardaki asayişi sağlamakla görevli "Mobil Park Polisi", gün boyu devriye geziyor.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait büyük parklarda asayişi sağlıyor, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunduğu için sokağa çıkmaları kısıtlananlara yönelik denetim yapıyor.

Polisler, karşılaştıkları vatandaşlara koronavirüs salgınına ilişkin bilgi vererek evlerine dönmeleri ikazında bulunuyor.

Ekiplerin uyarıda bulunduğu çocuğu ile gezintiye çıkan Kadriye Susam, yaptığı açıklamada, bir aya yakındır evde olduğunu belirterek, "Hava almak için çıktık." dedi.

Susam, vatandaşlara uyarıda bulunmak için görev yapan polis ekiplerine ilişkin, "Aslında iyi oluyor. İnsanlar çok geziyor. Biz de bugün o kuralı çiğnedik ama evde olsak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA