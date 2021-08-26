DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
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DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Kentte hem aşılama oranının artması hem de vaka sayılarının düşürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, aşılama oranını yükseltmek için yoğun çaba harcıyor.

Kovid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Diyarbakır'ın mavi kategoriye geçmesi için mücadele veren ekipler, site yöneticileri ve sakinlerini aşı konusunda bilgilendirdikten sonra aşı olmak isteyenleri aşılıyor.

Yapılan çalışma kapsamında, Merkez Kayapınar ilçesine giden ekipler, aşı yaptırmak isteyenleri ambulansın hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonsla ambulansa davet ediyor.

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünde aşı ekibinde görevli Dr. Derya Yıldırım, AA muhabirine, günde 10 ekiple ilçede aşı çalışması yaptığını söyledi.

Gece gündüz demeden aşı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Sabah saat 8.00'den akşam saat 12.00'ye kadar aşılarımız sürüyor. Site site geziyoruz. Parkları geziyoruz. Mahallerin aralarında esnafları dolaşıyoruz. Onlara aşıyı ayaklarına götürüp aşı olmalarına imkan sağlıyoruz."diye konuştu.

Herkesi aşı olmaya davet eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sitelerde ilk başlarda yöneticilerle iletişime geçiyoruz. Onlar da site sakinleriyle konuşuyorlar. Daha sonra aşı ekibimizi alıp sitelere gidiyoruz. Oradaki kişiler ikna edildikten sonra konuşulup aşının faydaları anlatıldıktan sonra kişilere aşı yapıyoruz. Bu anlamda toplumuzun toplumsal bağışıklık kazanması adına herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mümkün olduğunca aşı olduğumuz zaman bu hastalığa yakalanma riskimiz daha az olur."

Site sakinlerinden Veysi Elegel de aşı ekiplerinin sağladığı hizmetten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün ilk aşısını olduğunu dile getiren Elegel, "Çevremizdeki insanların öldüğünü gözümüzle görüyoruz. Herkes gelsin aşısını olsunlar." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptıran Veli Osmanoğlu ise "Aşı olmadan bu krona bitmez. Herkes aşısını olsun. Fırıncı olarak çevremizde hastalığa yakalanan çok kişi oldu. Hayatını kaybedenler de oldu. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
DİYARBAKIR - Mobil aşı ekipleri, akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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