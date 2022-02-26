Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı - Haberler

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Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da Okullararası minikler voleybol müsabakaları düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Okullararası minikler voleybol müsabakaları düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar, Bağlar Belediyesi Spor Salonunda yapıldı. 4'ü erkek toplam 21 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, kızlarda Özel Bahçeşehir Hevsel Ortaokulu, erkeklerde ise Özel Diyarbakır Bil Koleji Ortaokulu şampiyon oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri Kayapınar Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Veysi Koyun, İl Hakem Kurulu Başkanı Sevgi Erilmez, Okul Sporları Koordinatörü Yunus Akmeşe ve Bağlar Belediyesi Spor Salonu Müdürü Mirze Yaşar tarafından verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, voleybol, gençlik, Spor, Haberler

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