Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
17.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:40
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Vedat Işık yönetimindeki 21 DN 398 plakalı minibüs ile Askeri Dinç yönetimindeki 06 DH 413 plakalı otomobil, Dörtyol Camisi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan minibüs şoförü Işık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA