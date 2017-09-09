Diyarbakır'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda Şerfi Kurga yönetimindeki 21 VA 436 plakalı minibüs ile İbrahim Halil Şahin yönetimindeki 34 HEZ 90 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücüler Kurga ve Şahin ile 6 kişi yaralandı.



Olay yerine sevk edilen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.