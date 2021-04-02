Diyarbakır'da Mimar ve Mühendisler Grubu 5. olağan kongresi gerçekleştirildi
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Diyarbakır'da Mimar ve Mühendisler Grubu 5. olağan kongresi gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Mimar ve Mühendisler Grubu 5. olağan kongresi gerçekleştirildi

Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda yapılan genel kurulda konuşan MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, geçmiş dönemde birlik, beraberlik ve gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Çelebi, kısa sürede birçok çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Yeni dönemde de güven tazeleyen Çelebi, yeniden başkan seçildi.

Faaliyet raporlarının ve denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından MMG Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu belirlendi.

Kurula, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Hikmet Güneş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Hayrettin Bahçıvancı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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