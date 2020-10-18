Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı
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Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı

18.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:32

- Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir vatandaş, milyonluk daireler arasında bulunan dededen kalma arazilerine 30 yıldır üzüm ekiyor.

- Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir vatandaş, milyonluk daireler arasında bulunan dededen kalma arazilerine 30 yıldır üzüm ekiyor. Sonbahar döneminde bağbozumunu gerçekleştiren vatandaş, elde ettiği üzümlerden cevizli sucuk ve pestil yapıp çevreden geçenlere ikram ediyor.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Yukarı Karakuyu Küme Evlerinde ikamet eden Seyfettin Eken isimli vatandaş, deden kalma araziyi üzüm bağına çevirdi. Arazinin etrafında milyonluk apartmanların yapılmasına rağmen arsada üzüm üreten Eken, sonbahar döneminde gerçekleştirdikleri bağbozumunda elde edilen üzümlerden pestil ve cevizli sucuk yapıyor. Üzümlerden elde edilen pestil ve cevizli sucukları satmayıp eşe dosta hediye eden Eken, arazinin boşta kalması yerine böyle bir yöntem izlediklerini söyledi.

"Üzümler çöp olacağına kendimiz 30 yıldır gelip topluyoruz"

Milyonluk araziler arasında bulunan arazilerinde oluşturdukları bağda üzüm ektiklerini aktaran Eken, "Burası dedemizden kalma 70 yıllık bir tarladır. 30 yıla aşkındır bizler burayı üzüm bağı yaptık. Göründüğü üzere arazimizin etrafı milyonluk daireler ile kaplanmasına rağmen halen dedemizde kalma tarlamızda üzümlerimizi toplayıp eve götürüp önce kaynatıyoruz ardından cevizli sucuk ve pestil yapıyoruz. Burada üzüm toplarken hem evimizdekileri düşünüyoruz hem de burada yolda geçen vatandaşlar ile çevremizdeki vatandaşları düşünüyoruz. Vatandaşlar bizlere 'Üzümleri satıyor musunuz' diye sorduklarında, bizler hayır satmıyoruz diyerek onlara ikramda bulunuyoruz" dedi.

Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı
Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı
Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı
Diyarbakır'da milyonluk binalar arasında bağbozumu zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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