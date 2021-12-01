Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında 265,24 gram metamfetamin, 523,9 gram eroin tespit edilen İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında 265,24 gram metamfetamin, 523,9 gram eroin tespit edilen İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Kasım'da Diyarbakır Otogarı'nda yapılan uygulamada İran uyruklu A.S.G, Y.Y.B. ve S.E.Z'nin tedirgin ve yavaş hareketlerinden bedenlerinde uyuşturucu taşıdıkları yönünde şüphe oluştu.

Bunun üzerine hastanede çekilen tomografide, zanlıların mide ve bağırsaklarında toplam 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin ve 57 kapsülde 523,9 gram eroin tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Diyarbakır'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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