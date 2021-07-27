Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek
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Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz - Haberler | Sağlık

Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, aralarında il başkanı ve başkan yardımcılarının olduğu parti üyeleriyle birlikte Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek aşı oldu.

Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek

DİYARBAKIR - Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, aralarında il başkanı ve başkan yardımcılarının olduğu parti üyeleriyle birlikte Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek aşı oldu.

Diyarbakır'da aşı olma oranının düşük seviyelerinde olması nedeniyle bazı siyasi partililer aşı kampanyasına destek olmak için kolları sıvadı. MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, aralarında il başkanı ve başkan yardımcılarının olduğu grup Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek aşı oldu.

Aşı kampanyasına destek olmak için aşı olan ve ardından açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, tüm Diyarbakır halkına aşı olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da vaka sayıları yüksek aşı olma oranının düşük seviyede olduğunu belirten Başkan Kayaalp, "Öncelikle bütün Diyarbakırlı hemşerilerimize sesleniyorum. Biliyorsunuz Diyarbakır'da vaka sayıları büyük bir hızla artmakta, ancak aşı oranı çok düşük. Bugün hocamla yaptığımız görüşmede yüzde 5'lik bir oran aşı oranı, yani günlük ortalama yüzde 5'lik bir oran. Bu da bizim için gerçekten büyük bir sıkıntı. Aşıya güvenmek zorundayız. Bilime güvenmezsek neye güveneceğiz. Bilime güveneceğiz ve gelip aşımızı gönül rahatlığıyla yapacağız. Dolayısıyla eğer vaka sayıları bu hızla devam ederse, önüne geçemezsek, şayet aşıyı bu şekilde yayamazsak herkesin aşılanmasını sağlayamazsak yine yakın tarihte kapanmalar gelecektir. Çünkü insanların hayatı önemli, insanların hayatı değerli, buna mutlaka riayet edip gelip aşımızı olalım. Bütün hemşerilerimize çağrımız gelip aşımızı olalım" diye konuştu.

Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek
Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek
Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek
Diyarbakır'da MHP il başkanlığından aşı kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz

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