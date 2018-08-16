Diyarbakır'da Mezarlıklarda "Perşembe" Yoğunluğu

Vatandaşların her perşembe günü kabir ziyaretinde bulunma geleneğinin bulunduğu Diyarbakır'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bugün de mezarlıklarda büyük yoğunluk yaşandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığına giden çok sayıda vatandaş, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Mezarlıkta bulunan Hazreti Muhammed Cami İmam Hatibi Mehmet Tufan, yaptığı açıklamada, mezarlık ziyaretinin sünnet olmasından dolayı Diyarbakırlıların buna önem verdiğini söyledi.

Eşinin mezarını ziyaret eden Kadriye Satık da her perşembe günü gerçekleştirdiği ziyaretin kendisine huzur verdiğini söyledi.

Eşi için dua ettiğini belirten Satık, "Her perşembe eşimin beni beklediğini düşünüyorum. Gelip dertleşiyorum, rahatlıyorum. Mezarlıklarımız bizim manevi değerlerimizdir. Mezarlık ziyareti ölümün var olduğunu hatırlatıyor. Eşim vefat ettikten sonra olaylara ve insanlara daha farklı bakmaya başladım. Çünkü ölüm acısını yaşadım. İnsanların birbirlerinin değerini ölmeden önce bilmesi daha güzeldir. Yaşarken birbirimize karşı sevgiyle, saygıyla davranıp sevsek çok daha güzel olur." diye konuştu.

Mehmet Çiçek de her hafta arkadaşının mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Diyarbakır'da kaybettiği sevdiklerini unutmayan vatandaşlar mezarlık ziyaretine önem veriyor. Bir gün biz de öleceğiz. Allah, ölenlere rahmet etsin, biz de onlar gibi yolcuyuz." diye konuştu.

Annesinin ve yakınlarının mezarı başında dua eden Tuba Aykan da perşembe günleri mümkün olduğunca mezarlık ziyaretinde bulunduğunu aktararak, "Mezarı suluyorum, temizliyorum. Annemle dertleşiyorum." dedi.



Mezarlık ziyaretine gelenlerin buradaki çocuklara bisküvi dağıttığını anlatan Aykan, bu ziyaretlerle teselli bulduklarını aktardı.