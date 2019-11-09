Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili programına katıldı.

09.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:04
Diyarbakır'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan , Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen programına katıldı.

Vali Güzeloğlu, Ulu Cami'de düzenlenen programın ardından Nebi Camisi'ne kadar yürüdü, esnaf ve vatandaşların kandilini kutladı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Güzeloğlu, onlara lokum ikramında bulundu.

Kaynak: AA
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