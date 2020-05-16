Diyarbakır'da mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı Diyarbakır'da mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı Diyarbakır'da verilen mevlide katılan bir kişide korona virüs tespit edildi.

Diyarbakır'da mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da verilen mevlide katılan bir kişide korona virüs tespit edildi. Hastanın katıldığı mevlidde 36 kişiye koronavirüs bulaştırdığı belirlendi. Korona virüs tespit edilen vatandaşlar hastanede karantina altına alındı.

Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde mevlid programı düzenlendi. Yemeğe katılanlardan biri, akşam saatlerinde baş ağrısı, ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye baş vurdu. Vatandaşın testlerinde korona virüs pozitif çıktı. Vatandaş tedavi altına alınırken, mevlide katılanlar tespit edilerek virüs testleri yapıldı. Filyasyon ekiplerinin çalışması üzerine ilk hastanın temas ettiği 36 kişi de daha korona virüs tespit edildi. Korona virüs testleri pozitif çıkan 37 kişi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

Kaynak: İHA