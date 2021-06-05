Diyarbakır'da metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı yapıldı
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Diyarbakır'da metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı yapıldı

Diyarbakır'da metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentin 50 yıllık çöp sorununu çözecek Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinin birinci etabı olan, metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentin 50 yıllık çöp sorununu çözecek Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinin birinci etabı olan, metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, açılışı çevre sorunlarına dikkati çekmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptıklarını söyledi.

Göreve başladığında kentin en acil çözülmesi gereken sorununun çöp depolama sahası olduğunu tespit ettiğini kaydeden Karaloğlu, bu nedenle EKAY projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Karacadağ'ın yer altı ve yer üstü sularının kaynağı olduğuna işaret eden Karaloğlu,"Ama Karacadağ'da çöp dağı oluşturulmuştu. Geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde bu kentte oluşturulan bütün katı atıklar vahşi olarak Karacadağ'da biriktirilmiş ve kirletilmiş. Bu kentin suyu, havası, toprağı zehirlenmiş." diye konuştu.

Diyarbakır'ın belediyecilik alanında geçmiş zamanının heba edildiğini vurgulayan Karaloğlu, bunun neticesinde Karacadağ'da çöp dağlarının oluştuğunu dile getirdi.

Karaloğlu, EKAY projesine geçen yıl eylül ayında başladıklarını, alanda yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla çöp gazlarının toplandığını ve sızıntı çöp sularının engellendiğini aktardı.

Elektrik üretim santralinin temelini 1 Nisan'da attıklarını ve bugün itibarıyla çöpten elektrik üretimine başladıklarını anlatan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretiyle bütün şehirler ve kurumlarımızda hem çöpümüzü ayrıştırarak toplamaya çalışıyoruz hem de bu yavrularımıza o bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Burada nihai hedefimiz sıfır atık. Öncelikle şehirlerimizde çöpü ayrıştırarak toplayacağız. Bunu vatandaşlara öğretmeye gayret edeceğiz. Toplayabildiğimizi ayrıştırarak toplayacağız. Toplayamadıklarımızı da bu tesis aracılığıyla ayrıştıracağız."

Kente gelen ziyaretçilerin hizmet anlamında farkı görmelerini sağlamak için tüm belediye ve kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını dile getiren Karaloğlu, şu an Diyarbakır'ın 17 ilçesinde hummalı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Diyarbakır'ın geleceği bugünden iyi olacak. Bundan herkes emin olabilir. Rabbim işimizi kolay kılsın. Açılışını yaptığımız bu tesis inşallah Diyarbakır'ın muhteşem geçmişi gibi muhteşem bir geleceği inşa yolunda bize yol göstersin."

Törende, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da konuşma yaptı.

Daha sonra tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti MYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Suna Kepolu Ataman, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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