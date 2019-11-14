Diyarbakır'da meslek komiteleri bir araya geldi

14.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:07

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Terör örgütü ve iş birlikçilerinin ihaneti ile bu kente kaybettirdiklerini en kısa zamanda telafi ederek, Diyarbakır insanının beklediği gelişmiş, kalkınmış bir kent idealine bu kenti taşıma kararlılığındayız." dedi.

Meslek komitelerinin katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın, tarihi geçmişi, birikimi, zenginliği ve derinliği ile bölgede öne çıkacak, gelecek hedeflerinde, 2023 vizyonunda da uluslararası alanda taşıyıcı ve bağlayıcı merkez olan büyük bir şehir olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin üzerinden 2,5 ay geçtiğini dile getiren Güzeloğlu, ilde bu süre zarfında çok önemli kazanımlar ve dönüşümler elde edildiğini dile getirdi.

"Öncelikle sağlanan huzur ve güven ortamında Diyarbakır'ın temel öncelikleri, sektörel anlamda kalkınma perspektifleri, karşılaştırmalı üstünlükleri ve rekabet edilebilirliği net olarak tüm paydaşlarıyla belirlendi. Bunun sonrasında, her geçen gün bizi istediğimiz hedefe yaklaştıran, Diyarbakır'ın kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan çok önemli projeler yapıldı." diyen Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın tarım, tarıma dayalı sanayi, hizmetler sektöründe çok önemli iddiasının bulunduğunu vurguladı.

"Terör örgütü ve iş birlikçilerinin ihaneti ile bu kente kaybettirdiklerini en kısa zamanda telafi ederek, Diyarbakır insanının beklediği gelişmiş, kalkınmış bir kent idealine bu kenti taşıma kararlılığındayız." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Mevcut Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ek Şanlıurfa yolunda kurulan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi, şu anda alt ve üst yapı çalışmalarının bir arada sürdüğü ve Türkiye'nin nadir ve ilk, belki de tek örneği Tekstil Organize Sanayi Bölgesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldıktan sonra arsa sorununu çözdüğümüz 2 bin 300 dönümlük alanda kurulacak Lojistik İhtisas Bölgesi, yine Türkiye'de bir ilk olarak Besi ve Organize Sanayi Bölgesi ve şu anda kurulma çalışmalarını sürdürdüğümüz dünya çapındaki Silvan Projesi. Bu çalışmalar, Diyarbakır'ın Türkiye ve bölge ekonomisinde çok net olarak farkını ortaya çıkaracak. Tüm bu başlıklardaki yatırımlar, 2 yıl içinde en az 25 bin sigortalı istihdamını Diyarbakır ile buluşturacaktır."

Çağrı merkezlerine de değinen Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın 3 aylık dönemde yaklaşık 1500 kişilik, 2020'nin ilk 6 ayında da en az bu sayıyı ihtiva eden çağrı merkezini sisteme dahil ederek 3 bin kişilik doğrudan istihdamı kucaklayacak bir planlama sürecinde olduğunu aktardı.

Toplantıya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı da katıldı.

Kaynak: AA