Diyarbakır'da "Mekke'nin Fethi" programı düzenlenecek

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesi tarafından, 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi programı düzenlenecek.

AGD Diyarbakır Şube Başkanı Muhammet Muhyettin Kayan, yaptığı yazılı açıklamada, herkesi, 31 Aralık Cuma saat 19.00'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleyecekleri Mekke'nin Fethi programına davet ettiklerini belirtti.

Fethin 1391'inci yılında, "Aynı ruh ve mananın izinde" Mekke'nin Fethi programında buluşacaklarını ifade eden Kayan, şunları kaydetti:

"Bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Programımıza 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, Avrupa'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Asya'ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz."

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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