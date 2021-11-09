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Diyarbakır'da "Medeniyetler Şehrinde Sanat Karma Resim Sergisi" açıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır'da "Medeniyetler Şehrinde Sanat Karma Resim Sergisi" açıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Medeniyetler Şehrinde Sanat Karma Resim Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen "Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" etkinlik takvimi kapsamında Sümerpark Sanat Galerisi'nde Medeniyetler Şehrinde Sanat Karma Resim Sergisi açıldı.

Sergiye, İstanbul, Ankara, Antalya, İskenderun, İzmir, Gaziantep, Bodrum'dan 45 sanatçı 55 eser ile katıldı.

Tabiat temalı karma sergide toplumsal ve bireysel olarak doğaya karşı daha duyarlı olunması gerektiği mesajı verildi.

Sergi 11 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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