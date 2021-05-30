Diyarbakır'da Mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da Mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor

Diyarbakır'da Mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da Mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor.

Diyarbakır'da Mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor. Korona virüs mücadele nedeni ile son hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Diyarbakır'da korona virüs mücadelesi nedeni ile son hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Korona virüs mücadelesi kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan 'kademeli normalleşme süreci' Türkiye' de olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam 21.00'de başladı.

Kısıtlamalar nedeni ile sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Kent genelinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı
Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Yeniden evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldüren genç kız, olayı hatırlamıyor
Yeniden evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldüren genç kız, olayı hatırlamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Fatih Terim Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da Mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 01:33:31. #1.16#

title