Diyarbakır'da 'maskeli' soygun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da 'maskeli' soygun

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanına giren maskeli hırsız, yaklaşık 10 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da 'maskeli' soygun
30.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:21

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanına giren maskeli hırsız, yaklaşık 10 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarıklı Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre son dönemlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskeyi yüzlerine geçiren hırsız, elinde bıçak ile arka pencereye tırmanarak parmaklıkları kırıp içeri girdi. İçeride keşif yapan hırsız, güvenlik kamerasını fark edince ilk önce yukarı kaldırdı, daha sonra fişleri çekerek devre dışı bıraktı. Hırsız, dükkanda bulunan 2 cep telefonu ve 10 bin lira değerindeki aksesuarları alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde şoka uğradı. Dükkanı bomboş gören iş yeri sahibi Bahattin Karatay (24), yetkililere seslenerek hırsızların bir an önce bulunması konusunda yardım istedi.

"İçeride biri olsaydı elindeki bıçağı saplardı"

İş yerini yeni açtığını belirten Karatay, "Ben küçük bir esnafım, dükkanımı yeni açtım. Korona virüsten dolayı bir iş yapamadım, açar açmaz da beni soydular. Dükkanı açtığımda telefon aksesuarları aldım, cep telefonları aldım dükkanı hazırladım. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evimize gittik. Kısıtlama kalktıktan sonra dükkana geldik dükkan bomboş hiçbir şey yok. Dükkanda 8-10 bin arası malzemeleri alıp götürmüşler, tuşlu telefonlar tek buradaydı, pahalı olanları eve götürmüştüm. Demir parmaklıklı küçük bir pencere vardı, 2 kişi olmaları lazım, daha önce burada keşif yapmışlar önde kamera olduğunu bildikleri için arkadan girmişler. Ayağında çizme yüzünde ise maske vardı. İçeri girdiğinde elinde bir battaniye ve bıçak varmış. İçeride biri var mı diye kontrol ediyor, biri olsaydı bıçağı saplardı. İçeriyi gezip kimsenin olmadığı anlayınca, kamerayı fark ediyor. Dışarı gidip sandalye alıp geri geliyor, kamerayı çevirip fişleri çekiyor, görüntü kaydını sonlandırıyor. Şimdi ise dükkan bomboş, jandarma geldi güvenlik kameralarını inceledi, yol kameralarına baktığında araçla değil de seyir halinde geldiği anlaşıldı. Burada mağdur oldum, kimse dışarıda yok diye evime gittim. Bayram sabahı 04.30'da dükkanı soyup hiçbir şey bırakmamışlar. Hırsızlara tek bir şey söylüyorum, Allah'ından bulsunlar, inşallah hiçbir hayır görmeden on katı çıkar onlardan" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Ayça Varlıer Demet Akalın Yeliz Yeşilmen
Spor Mete Gazoz Caner Erkin İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 'maskeli' soygun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:21:04. #1.15#
title