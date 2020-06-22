Diyarbakır'da maske uygulaması...Yasağa uymayanlara 900 lira ceza
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Diyarbakır'da maske uygulaması...Yasağa uymayanlara 900 lira ceza

Diyarbakır'da maske uygulaması...Yasağa uymayanlara 900 lira ceza Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

22.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:43

Diyarbakır'da maske uygulaması...Yasağa uymayanlara 900 lira ceza

DİYARBAKIR - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu illerde yasağa uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek.

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı. Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Korona virüs tedbirlerinin başında gelen maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziranda yazı gönderen İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bu günden sonra 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi.

Bakanlığın yazının ardından Diyarbakır'da da maske uygulaması fiilen başladı. Güvenlik güçleri sokak ve cadde başında denetim gerçekleştirirken resmi araçlarda sosyal mesafe ve maskesiz dolaşma ile ilgili uyarılar yapıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ise vatandaşların büyük bir kısmının maske taktığı görüldü.

Vatandaşlardan Halit Atik, maske takmanın zor olmadığını belirterek, "Takanlardan Allah razı olsun, takmayanlara ceza kesilsin. Cezaya karşı değilim kessinler, herkes maskeli dolaşsın. Hastalığı önlemek için herkes taksın. Çok zor bir şey değil, maskeyi takmak, o kadar vakanın önüne geçmek için takanlardan Allah razı olsun, takmayanlara ceza kessinler" dedi.

Esnaflardan Umut Çetin, maske takmayanlara ceza kesilmesini istedi. Çetin, "Daha önce yapmaları gerekirdi, hastalığı önlemek için şart. Kalabalık ortamlarda iç içe el eleyiz, bir türlü düzen sağlayamıyoruz, insanlarımızda hastalığı yenmek için heves yok. Bu ceza az, biraz daha yükseltsinler para korkusu insanlarda olduğunda takarlar. Burada kimi maskesiz yakalarlarsa yazsınlar gözlerinin yaşına bakmasın. Hepimizin sağlığı için" diye konuştu.

Diyarbakır'da maske uygulaması...Yasağa uymayanlara 900 lira ceza

Kaynak: İHA

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