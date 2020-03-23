Diyarbakır'da Maske Sıkıntısına Hastane Çözüm Buldu Corona Virüsü salgınından sonra koruyucu malzeme sıkıntısının baş göstermesi üzerine Diyarbakır'daki bir hastane kendi malzemelerini üretmeye başladı.

Corona Virüsü salgınından sonra koruyucu malzeme sıkıntısının baş göstermesi üzerine Diyarbakır'daki bir hastane kendi malzemelerini üretmeye başladı. 24 saat boyunca faaliyet gösteren hastanede hem ağız burun maskesi hem yüz koruyucu maske üretiliyor