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Diyarbakır'da Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Sona Erdi

Diyarbakır’da Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Sona Erdi

Diyarbakır'da Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final müsabakaları tamamlandı.

3-4 Mart tarihleri arasında Seyrantepe Spor Salonunda yapılan müsabakalara Adıyaman, Batman, Mardin, Gaziantep, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Iğdır ve Van'dan toplam 140 sporcu yer aldı. Müsabakalarda gruplarını 1 ve 2'nci tamamlayan takımlar 21-22 Nisan'da Anadolu Yıldızlar Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalarda dereceye giren takımlar için düzenlenen ödül törenini Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Spor Şube Müdürü Akın Erim, Masa tenisi İl Temsilci Fuat Doğan ve ulusal hakemler katıldı.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, müsabakalarda dereceye giren tüm takımlara Türkiye Yarı Final müsabakaları için başarı dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri, davetiler tarafından verildi. - DİYARBAKIR

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