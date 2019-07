Bereketli topraklarında yetişen binbir çeşit nimetle hazırlanan zengin bir mutfağa sahip Diyarbakır'da mangal ateşleri "babaganuç" için yanmaya başladı.

İçli köfte, kaburga, güveç, meftune ve ekşili dolmasıyla ünü sınırları aşan Diyarbakır mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan, közlenmiş patlıcanın, sarımsakla zeytinyağı veya tereyağında kavrulmasıyla hazırlanan, tercihe göre yumurta da ilave edilen "babaganuç" için hazırlıklar başladı.

Diyarbakırlı kadınlar hava sıcaklığına rağmen, park, bahçe ve açık alanlarda yakılan mangal ateşinde gün boyu patlıcan közlüyor.

Kış mevsiminde tüketilecek babaganuç için sebzelerin yoğun yetiştiği yaz mevsiminde başlayan tatlı telaş, kimi zaman arbane eşliğinde eğlenceye de dönüşüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Bağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) de mahalle aralarında yakılan ateşlerden dolayı oluşan ya da oluşabilecek duman ve yangınların önüne geçilmesi için kimi zaman kadınları belirlenen uygun açık alanlarda bir araya getiriyor.

"Güzel bir yemek için ateşin önünde severek duruyoruz"

Babaganuç için patlıcan közleyen Sevda Bozabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ve akrabalarıyla kış hazırlığı için bir araya geldiklerini söyledi.

Bozabak, yöresel bir yemek olan babaganucu çok sevdiklerini belirterek, közledikleri patlıcanları kış mevsiminde babaganuç yapmak için derin dondurucuda sakladıklarını belirtti.

"Kışın misafirlerimizin önüne güzel bir yemek çıkarabilmek için ateşin önünde severek duruyoruz. Alinazik yapılıyor, çeşitli yemekler de yapılabiliyor. Kahvaltıda dahi yiyebiliyorsunuz." diyen Bozabak, bir arada kış hazırlığı yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

"Zahmetli bir iş, erkekler kıymetimizi bilsin"

Hava sıcaklığına ve alevlere aldırış etmeden kış hazırlığı yaptığını anlatan Güler Sebük de, babaganuçun kış yemekleri olduğunu söyledi.

Salata olarak da tükettiklerini dile getiren Sebük, "Yazın güneşin altında yapıyoruz, derin dondurucuya bırakıyoruz. Zahmetli bir iş, erkekler kıymetimizi bilsin. Sofralarımızın olmazsa olmaz. Her şeyin yeri başka, babaganuçun yeri başka." dedi.

Zeynep Aslan da, sıcağa rağmen severek tükettikleri babaganuç için ateşin başında zevkle patlıcan közlediklerini dile getirdi.

"Her köşede babaganuç yapan kadınları görürsünüz"

Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin ise, bu yöresel lezzetin, mangal ateşinde közlenen patlıcanların soyulduktan ve tereyağında kavrulduktan sonra çeşitli baharatlar, kıyma, biber, yoğurt gibi isteğe bağlı katılan ürünlerle de hazırlandığını belirtti.

"Babaganuç hem yaz günlerinde hem de kış sofralarında olmazsa olmaz denilecek bir yemek." diyen Çetin, hemen hemen her evin en az 20 kilogram patlıcan közleyerek, kışa hazırlık yaptığını aktardı.

Çetin, "Diyarbakır'da hangi parka, bahçeye ya da binanın altına bakarsanız her köşede, ateş başında babaganuç yapan kadınlarımızı görürsünüz." diye konuştu.

ADEM olarak sadece düzenlenen kurslarla değil, yaşamın her alanında bölge kadınının yanında olduklarını aktaran Çetin, "Kışa hazırlık zahmetli bir iş. Kadınları uygun alanlarda bir araya getirerek, arbane eşiliğinde hem piknik yapmalarını hem de babaganuç yapmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA